Lee tu horóscopo diario del 29 de agosto de 2025 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La luna creciente en un signo de fuego te da esperanzas para concretar un viaje. Comienzas un nuevo trabajo. Tu energía se renueva y aparece un impulso vital que abre caminos de crecimiento.

Tauro : La luna creciente en Sagitario aumenta tus deseos de viajar y expandir horizontes. Hay un nuevo horizonte en el amor. La confianza en el futuro fortalece tanto tus lazos afectivos como tus sueños.

Géminis : Tendrás una conversación clave con un ser querido; los acuerdos son necesarios bajo la luna creciente. Formas un equipo exitoso en el trabajo. La comunicación fluida te permitirá equilibrar relaciones y proyectos.

Cáncer : Buscas llegar a un acuerdo para viajar con alguien de tu familia gracias a la luna creciente en Sagitario. Preparas una celebración. La unión familiar se convierte en tu motor de alegría y estabilidad.

Leo : Surge la oportunidad de un viaje bajo la luna creciente en signo de fuego. Encuentras un productor para un negocio. Tu carisma atrae apoyo y te abre puertas hacia logros materiales.

Virgo : Te pedirán consejo para integrar un equipo de viaje con esta luna creciente. Estás aprobado y perfecto. La claridad de tus palabras será reconocida como guía confiable.

Libra : La luna creciente eleva tu optimismo y simplifica la vida; confía en tus socios. Tiempo de reposo espiritual. Un respiro emocional te dará la calma necesaria para avanzar con equilibrio.

Escorpio : Dirás lo que piensas sin filtros y atraerás realizaciones creativas que generan ingresos. Reformas tu hogar. Tu visión transformadora se refleja tanto en lo personal como en lo material.

Sagitario : El viaje que planeabas es posible; tomarás la decisión con la luna creciente en tu signo. Sigues tus convicciones. Escuchar tu verdad interior será la clave para abrir nuevos caminos.

Capricornio : Una revelación te anima a viajar a un lugar soñado con esta luna creciente. Brillas con oportunidades afectivas. La fe en ti mismo te conecta con experiencias transformadoras.

Acuario : Tomas medidas al confiar en otros y te mantienes sereno; llega una noticia laboral. Satisfacción por tu proyecto. Los avances llegan más rápido de lo esperado si fluyes con la energía.