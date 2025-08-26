La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde en el mes de septiembre.

Aries: Septiembre será un mes ideal para tomarte un descanso, sobre todo en lo laboral. Encontrarás momentos de ternura y conexión con tu pareja, que te ayudarán a relajarte de tantas responsabilidades. Carta de la suerte : los enamorados : El amor se convierte en tu refugio y fuente de energía.

Tauro: este noveno mes del 2025, trae buenas noticias familiares y estabilidad en el hogar. Tendrás todo administrado y organizado, lo que te permitirá trabajar con claridad y comprometerte más en tus vínculos. Carta de la suerte: el rey de oros: el terreno económico se muestra firme y con proyección positiva.

Géminis: Llega un tiempo de reflexión profunda y es ahora en septiembre , revisar el pasado ,será clave para acuerdos y temas legales. Ganas fuerza interior para encarar cambios anhelados. Carta de la suerte: As de oros : verás cómo la administración empieza a mejorar a tu favor.

Cáncer: Septiembre se presenta productivo, con decisiones importantes en lo laboral. Sera un período en el que surgirán cambios que te llevarán a encarar proyectos propios. Carta de la suerte: nueve de oros: también logras resolver deudas o asuntos pendientes.

Leo: Este comienzo de mes te invita a avanzar con paciencia, construyendo paso a paso tus planes. Aunque no falten críticas, tu carisma brilla y atraes a las personas correctas. carta de la suerte: siete de copas : El amor florece y las oportunidades románticas te harán sentir feliz y acompañado.

Virgo: Septiembre es tu mes de celebración. Tu energía se multiplica, potenciando comunicación, vínculos y logros personales. Carta de la suerte : la reina de oros : Llega una etapa de renovación total, con oportunidades de compromisos importantes tanto en el amor como en lo profesional.

Libra: El comienzo de septiembre, será clave para ordenar tu vida y hacer balance antes de dar grandes pasos. A partir de mediados de septiembre sentirás la necesidad de simplificar y pulir lo pendiente. carta de la suerte : Diez de copas: se genera una sensación de renovación y frescura te llena de confianza.

Escorpio: Septiembre despierta tu necesidad de hacer un balance personal. Será para ordenar lo financiero y valorar lo que ya tienes. Carta de la suerte : rey de copas : Encontrarás contención en tu entorno más cercano, con apoyos sólidos en la familia y en la pareja.

Sagitario: Septiembre es para que hagas lo que más disfrutas: viajar y expandirte. Si puedes compartirlo con tu pareja, será aún más especial. Lo importante es delegar responsabilidades y dar espacio a lo que te apasiona. carta de la suerte: As de copas : El amor se convierte en una fuente de alegría y descanso.

Capricornio: Septiembre te encuentra con una agenda ocupada y mucho por hacer. Es tiempo de trabajo intenso y responsabilidad, pero también de grandes recompensas. Carta de la suerte: seis de oros: Logras equilibrio en tu vida y sientes que los esfuerzos comienzan a dar frutos estables.

Acuario: Septiembre te abre a buenas conversaciones y acuerdos en pareja. La energía también se concentra en la organización de trámites, papeles o temas administrativos que requieren tu atención. Carta de la suerte: la justicia: lo bueno se inclina a tu favor y logras estabilidad en tus vínculos.

Piscis: comienza septiembre y te invita a relajarte y tomar distancia de las decisiones apresuradas. Es un tiempo para descansar, viajar o hacer actividades que nutran tu espíritu. Carta de la suerte: el carro: puede surgir la posibilidad de un viaje a un lugar tranquilo. También macerar la propuesta de una mudanza.