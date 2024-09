Gastón Edul se sumó al elenco de Bake Off Argentina, que se transmitirá por Telefe, y en el marco de la presentación del programa habló en exclusiva con Ciudad sobre este nuevo desafío al que se enfrenta, entre otras cuestiones de su vida personal.

En medio de rumores de romance con Ángela Leiva, su compañera de elenco, el periodista deportivo se mostró muy entusiasmado por formar parte del reality y le dedicó unas especiales palabras a la cantante.

QUÉ DIJO GASTÓN EDUL DE SU PARTICIPACIÓN EN BAKE OFF Y LOS RUMORES DE ROMANCE CON ÁNGELA LEIVA

- Bueno, primero queremos saber cómo es tu vida, tu relación con la cocina. ¿Sabías cocinar o te tomó de sorpresa, vas a ser caradura y hacer lo que te salga?

- Mirá, me tomó por sorpresa, pero no por eso quería que me agarre mal parado.

A mí siempre me gustó cocinar mucho más lo salado, de hecho repostería no sabía, pero aprendí bastante. De verdad que aprendí bastante y a veces hasta me sorprendo a mí mismo.

Foto: Movilpress

- ¿Y cómo es tu relación con tus compañeros? ¿Qué vamos a ver?

- La relación es espectacular, no sé si hablaste con los chicos, yo te digo, hablo por mi cuenta. Es el mejor grupo de laburo con el que yo laburé en mi vida.

- Bueno, todos están diciendo lo mismo, hacen mucho hincapié en eso.

- Es que pasó, por lo menos a mí me pasó, entonces hay muy buena onda entre todos. Después igual, cuando suena la campana, queremos ganar.

- No, obviamente, me imagino que va a haber un poco de eso, ¿no? Como de ayudarse. Creo que en la presentación vimos a Eliana (Guercio) llorando, digo, va a haber también unos momentos de mucha emoción.

- Es que sí. Es que, a ver, pasás tanto tiempo grabando y estamos juntos que después cuando uno se va, te pone triste.

Pero bueno, si el programa queda como lo estamos viviendo, va a ser un re programa. Por lo menos, analizándolo así televisivamente, lo que yo veo.

Foto: Movilpress

- ¿Y cuál dirías que es tu fuerte, digamos? ¿En la repostería?

- Sí. Mirá, mi principal virtud es saber reconocer mis limitaciones. Yo lo que sé hacer, lo hago. Y lo que no sé hacer, trato de evitarlo y hago otra cosa.

El merengue me sale bien, las mermeladas me salen bien. Tanto para los bizcochuelos, para que no se me pasen, pero después hay mucho defecto que no te voy a contar.

- Pero, digo, ¿incorporaste mucho de lo que aprendiste ahí en tu vida cotidiana?

- No, pará... ¡Sé hacer tortas! Antes no sabía. Es decir, yo llego a mi casa ahora y sé hacer tortas. Eso es increíble.

- Y lo último, bueno, no puedo no preguntarte. Se está rumoreando que hay un acercamiento con Ángela Leiva...

- Ah, Ángela es una gran compañera, es divina, es talentosa y somos muy amigos.

- ¿Nació algo entre ustedes?

- Amistad.

- ¿Podría transformarse en algo más?

- No, bueno, eso nunca lo sabe, no sé. Pero no, hoy somos amigos compinches y nos llevamos bárbaro. Ella es divina.

La foto de Ángela Leiva y Gastón Edul en la fiesta Polenta. (Foto: Instagram / nachoelizalde)

- ¿Y tu relación con Nati Jota?

- Con Nati, viste, vamos a Olga todo el tiempo, siempre cruzamos palabras. Con Nati también, una gran compañera. La verdad es que si te digo otra cosa estaría mintiendo.

- O sea, estás soltero, tu corazón está solo...

- Sí, muy lejos de estar en algo.