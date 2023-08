La joven promesa del género urbano y cantautor, Jotaerre, presentó recientemente su álbum debut Luna azul en Tokyo, un trabajo que habla mucho de su universo personal.

Este nuevo material musical posiciona a Jotaerre como uno de los exponentes más destacados de la nueva ola de la música urbana, con colaboraciones que incluyen a Chris Palace, Big Soto, Ecko y Lil JouJou, entre otros.

“La Luna es mi símbolo porque cambia todos los días. Y yo siempre estoy creando algo nuevo, una canción o buscando una nueva dirección todos los días”, respondió Jotaerre en diálogo con Ciudad sobre su reciente lanzamiento.

Y agregó: “El azul de la Luna hace referencia al cartoon japonés Naruto. Él es un chamaquito diferente del resto que intenta ser mejor cada día, que quiere llegar a su mejor versión, y siento que eso me representa”.

“Llevo mucho tiempo trabajando en este proyecto, desde octubre del año pasado. Estoy muy contento con cómo se dio todo y el plan que tenemos por ahora es seguir promocionándolo, hacer música nueva y seguir mejorando cada día”, indicó sobre sus pasos a seguir tras la difusión del nuevo material en todas las plataformas musicales del mercado.

JOTAERRE, A CORAZÓN ABIERTO SOBRE SU COLABORACIÓN CON KAROL G

La joven promesa de la escena musical urbana habló con Ciudad acerca de Un viaje, la canción que grabó junto a importantes personalidades de la industria, entre ellas la cantante colombiana Karol G.

“La sigo desde hace mucho tiempo y ella me ha enseñado que tú puedes lograr lo que quieras si lo amas, si tienes disciplina y consistencia y te gusta lo que haces. Que se me diera cantar con ella es un ejemplo de que todo es posible en la vida. Me llena de felicidad”, aseguró.

“Mi misión es llevar un mensaje positivo, crear memorias y experiencias para la gente”, cerró el joven artista, reflexivo sobre su rol en la sociedad y su trabajo musical.