Zaira Nara reveló cómo es su alimentación y qué intentar evitar: "En mi casa, se come sano"

Cómplice con sus seguidores de Instagram, la modelo y conductora Zaira Nara habló por primera vez sobre su alimentación.

"Zai... ¿te cuidás en las comidas?", le preguntó una fanática a través de sus stories de Instagram. A lo que la hermana de Wanda Nara, sincera, contó que no se priva pero sí intenta evitar un tipo de cocción.

"En mi casa se come sano, pero nunca hice dieta. Como de todo y no me privo de nada. Tal vez, evito las frituras, pero después tengo una alimentación muy completa y sin restricciones". G-plus

EL DOLOROSO BLOOPER FASHION DE ZAIRA NARA QUE SE HIZO VIRAL

La producción puso al aire entonces una storie del Instagram de Zaira en el que se veía el doloroso momento de la extracción de una pestaña. “Mi maquilladora compró un pegamento de pestañas que parece que era permanente”, escribió la modelo de manera sobreimpresa.

Pero, tras lanzar un tremendo improperio a raíz del dolor, Zaira dio un detalle revelador sobre su maquilladora. “Te dije que no uses más este producto”, le dice mientras la cámara enfoca hacia la mesa, donde se puede ver todos los trozos de pestaña que van dejando a raíz de la falsa debacle capilar.

“Mañana voy calva de pestañas”, dice Zaira al final del video, mientras la maquilladora lanza un feo vaticinio: “Me parece que no sale más esta”. “Y se lo están haciendo en seco, es un peligro”, analizó Fabián Medina Flores.

“Es que Zaira lo da todo, hasta las pestañas. Me hace acordar cuando estuve internado y tenía todo pegado en el pecho, y me lo despegaban y me lo pegaban. Y el último día vino una enfermera y me dijo ‘tendríamos que haberte afeitado el pecho’, y yo le contesté ‘¿y ahora me lo venís a decir?’”, bromeó Cabak.