Zaira Nara reflexionó sobre Mauro Icardi y su cita con la China: "Wanda necesitaba saber la verdad"

La voz de Zaira Nara, luego del affaire de Mauro Icardi con la China Suárez, era tan esperada como crucial, no solo por ser hermana menor de Wanda Nara, sino por el rol que tuvo Jakob von Plessen como presunto cómplice del delantero de París Saint-Germain.

Compasiva, a un mes y medio del escándalo, Zaira resumió su opinión sobre Icardi cuando Marcelo Polino le preguntó en Flor de Equipo cómo era la personalidad de su cuñado: "Es bueno, es muy bueno".

"Y me parece que es un ser humano, como cualquiera se puede equivocar, arrepentir", completó conciliadora con el padre de Francesca (6) e Isabella (5).

En esa línea, Zaira aseguró que "ahora hay que sacarle un poco la presión" a Wanda, y reflexionó: "Hay situaciones en las que uno realmente conoce a las personas. No lo digo por Mauro o Wanda, pero a mí en lo particular me ha pasado conocer más a mis parejas cuando pasaron a ser exparejas. Cuando te separás, ahí conocés un poco más al otro, y cómo el otro reacciona con vos".

"Me parece que hubo una reconquista en Wanda de verlo a Mauro cuando se separaron. Me pareció que la actitud que tomó él a ella la convenció, o la volvió a enamorar, o la reconquistó. Quizá ella necesitaba escuchar muchas verdades. Nunca estuve en esa situación y no sé qué necesitaría, pero capaz ella necesitaba saber todo", concluyó Zaira Nara sobre Wanda Nara y Mauro Icardi.

ZAIRA NARA RELATÓ CÓMO VIVIÓ EL ESCÁNDALO DE WANDA NARA CON MAURO ICARDI

Por otra parte, Zaira Nara reafirmó su especial vínculo fraternal con Wanda Nara, y admitió que sufrió a la par de su hermana la traición de Mauro Icardi con China Suárez.

"Cuando le pasa algo a ella me angustio casi más que si me pasara a mí. Estuve un mes totalmente abocada a acompañarla. No viajé porque me parece que era un tema que tenía que resolver en la familia de ella, con su pareja. Sino, hubiera sido la primera en estar ahí dándole una mano", cerró Zaira Nara.