NO SE QUEDÓ CALLADA

Lejos de la calma y la sonrisa que la caracteriza, Zaira Nara se enojó con la mala interpretación que hicieron algunos medios sobre sus dichos sobre su suegra y salió a aclararlo con contundencia en Twitter.

En un pícaro ida y vuelta con Robertito Funes en Morfi, todos a la mesa, la conductora deslizó con humor que la madre de Jakob von Plessen no la invita a comer a ciertos lugares y al ver esa declaración replicada en portales, negó tajantemente tener un mal vínculo con ella.

"Nunca me voy a acostumbrar a que armen historias con argumentos sacados de contexto, o peor aún de momentos de humor". G-plus

"Nunca me voy a acostumbrar a que armen historias con argumentos sacados de contexto, o peor aún de momentos de humor. Lo peor es que sé que saben que esa intención que intentan replicar en sus títulos no es la real, pero sin embargo la escriben porque 'vende más'", escribió en el primer tweet, sin disimular su malestar.

Luego agregó: "A todos los que 'desinforman' o pierden el tiempo haciéndole creer a sus lectores algo que no es, les pido que no intenten formar un perfil sobre mi persona que no es real. Y si les queda alguna duda lean o llámenme antes de escribir sobre mí. Les adjunto una nota de esta semana".

En este último mensaje, Zaira compartió un extracto de una entrevista en la que habló con amor de la madre de Jakob: "También es mi segunda madre, me encanta conversar con ella. Es una mujer independiente, fuerte y me siento identificada en un montón de aspectos".