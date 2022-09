Zaira Nara anunció su separación de Jakob Von Plessen: “Decidimos darle otra forma a nuestra familia”

Después de meses de rumores, idas y venidas, Zaira Nara anunció su separación del empresario Jakob Von Plessen después de ocho años de relación y dos hijos en común.

“Después de 8 inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre”, escribió la modelo en una story.

“Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias. Zaira”, cierra el mensaje en el que la modelo deja en claro que no hará comentarios al respecto a la prensa, al menos por los próximos días.

LOS HECHOS QUE PREDIJERON LA SEPARACIÓN DE ZAIRA NARA Y JAKOB VON PLESSEN

Desde los eventos del recordado Wanda Gate, los rumores de mala relación entre Zaira y Jakob no hicieron más que multiplicarse, ya que se señalaba al empresario como el que llevó a Mauro Icardi al hotel en el que se habría encontrado con la China Suárez en París, aprovechando un viaje de las hermanas fuera de la Ciudad luz.

En mayo surgieron versiones de infidelidad del empresario turístico, que la propia Zaira se encargó de negar en todas las entrevistas que brindó. "No estaba separada, pero hubo un temblequeo, que se yo”, reconoció en aquella ocasión, en una entrevista con LAM.

“El 19 de mayo Zaira me contestó ‘somos una familia y siempre lo seremos, no me gusta que inventen un perfil de Jakob que no es, jamás lo encontré con nadie’”, le dijo entonces Pía Shaw a Zaira, obligándola a admitir la crisis.

“También me dijo ‘me duele que inventen que yo lo encontré siéndome infiel. Me duele por mí, por él, por la familia, por los amigos, no es real’”, agregó la periodista en vivo, mientras Zaira explicaba que todo ese tema había quedado atrás, aunque el tiempo demostró que no era así.