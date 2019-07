Yanina Screpante, sin filtro contra Mariana Diarco: "Con el Pocho Lavezzi nos reíamos de ella"

El (corto) paso de Yanina Screpante por la pista del Súper Bailando generó que Mariana Diarco saliera con los tapones de punta contra la exnovia de Ezequiel “Pocho” Lavezzi, a quien la vedette acusó de acosarla al enviarle mensajes e imágenes subidas de tono.

“Me acabo de levantar y vi en Twitter que ayer bailó esta chica… Screpante. Ay, Dios mío. ¡Qué embole! Aburridísimo lo tuyo. Escuchame una cosa, de mujer a mujer, yo te voy a dar la previa. Te pusiste a hablar del pibe, de las fotos sexies… Yo siempre pensé que te merecías algo mejor y te lo dije hace cinco años, cuando hablamos por teléfono, el mismo día que me dijiste que era una negra de mier… y que estaba inventando todo”, comenzó diciendo Diarco en un video que publicó en sus redes.

Y continuó: “¿Cómo son las vueltas de la vida, no? Yo hace cinco años era la loquita, la mentirosa, la negrita que quería prensa porque el Pocho estaba en el Mundial. Hace cinco años esto no tenía nombre. Hoy se llama acoso sexual. Y después de haberle ganado dos juicios con pruebas, chats, fotos y videos, vos lo seguiste cubriendo, seguiste mintiendo. ¿Por qué? ¿Por amor? ¿O por cuánto? Quizá si hubieses dicho la verdad en ese momento, a mí me podrías haber ayudado. Digo… ¿no? De mujer a mujer. Vos sabés cómo están las cosas hoy", cerró, sin filtro.

"Ella fue sobreseída, pero no ganó ningún juicio. A ella la acusaron de extorsión para que se quede callada y no moleste durante cuatro años. Ella lo acusaba de acoso supuestamente, pero las pruebas son mentira" G-plus

Tras ser eliminada del certamen de ShowMatch, Screpante habló con Los Ángeles de la Mañana y no sólo la desmintió, sino que la criticó duramente: “No le quiero dar mucho protagonismo a esa chica, porque todo lo que dice es mentira. Nunca habló conmigo por teléfono. Nunca se le mandó nada porque si lo tuviese, lo hubiera mostrado. Yo si digo que me escribe Brad Pitt, te muestro una foto. Si me mandan videos íntimos o lo que sea, lo muestro”.

“Es mentira que ganó un juicio. Ella fue sobreseída, pero no ganó ningún juicio. A ella la acusaron de extorsión para que se quede callada y no moleste durante cuatro años. Ella lo acusaba de acoso supuestamente, pero las pruebas son mentira, si no las mostraría. Fue sobreseída porque no lo había extorsionado, hicieron eso como para que se calle. Por suerte, durante esos cuatro años tuvo que cerrar el pico”, aseguró sobre la situación judicial de su ex y Mariana.

“No sé por qué se colgó de mí. Perdí en el teléfono (del Súper Bailando) porque no me conoce la gente. Pero, bueno, tuvo un poquito de pantalla, la llamaron de los programas, así que logró el cometido" G-plus

"La charla con ella nunca existió, jamás. Soy una persona que no miente, si hubiera hablado te lo diría”, afirmó Yanina.

Cuando la notera le preguntó si el Pocho en algún momento le dijo algo de Diarco, Screpante disparó: “No, porque nos reíamos de ella. Por eso le hizo el juicio. Eso lo manejaba él con su representante. Cuando ella dijo que había ganado, me dijeron que no había ganado, sino que fue sobreseída”. Y concluyó picante: “No sé por qué se colgó de mí. Perdí en el teléfono (del Súper Bailando) porque no me conoce la gente. Se hubiera colgado de alguien famoso. O que se siga colgando del Pocho, diciendo que le sigue mandando cosas. Hubiese inventado algo más creíble. Pero, bueno, tuvo un poquito de pantalla, la llamaron de los programas, así que logró el cometido”.