“Esta separación era necesaria porque no teníamos proyectos como pareja, no estábamos en la misma sintonía. Por eso fue lo mejor separarse”. Con esas palabras contó Yanina Screpante (33) el final de su relación con Pocho Lavezzi (34) tras ocho años juntos, sin embargo en Incorrectas confesó que fue el deseo de él de ser padre con ella quien terminó su noviazgo.

“¿El tema de tener hijos fue algo que tuvo que ver en la relación?”, preguntó Silvina Luna a la expareja del futbolista. “Él quería y yo no. No me sentía preparada todavía para ser madre”, aseguró Yanina, seria.

"No me arrepiento. Quedarte con un hijo sola, cuidarlo sola. Me imaginaba embarazada en China, en otro idioma. Y tampoco me sentía preparada mentalmente". G-plus

“¿Te arrepentiste?”, siguió la panelista, haciendo que la modelo reflexione sobre la vida que llevan muchas mujeres de futbolistas. “No. Quedarte con un hijo sola, cuidarlo sola… No digo que no quiero tener un hijo, me encantaría, pero estaba en China, había otro idioma. Me imaginaba embarazada en China…”, expresó. “Y tampoco me sentía preparada mentalmente”, finalizó Yanina Screpante, contundente sobre su elección de no ser madre.

