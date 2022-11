Yanina Latorre vio una foto de Alfa de Gran Hermano desnudo y lanzó una tremenda frase: "El señor no es agraciado"

Una particular charla se desarrolló en LAM cuando Yanina Latorre contó que tenía una foto de Alfa de Gran Hermano 2022 completamente desnudo. Así terminó involucrando a Nazarena Vélez, Andrea Taboada y tuvo picantes frases sobre el participante más grande del reality show de Telefe.

“Yo le mandé una foto a Nazarena de Alfa desnudo. El señor no es agraciado”, se despachó, filosísima. “No sé por qué te acordaste de él. ¿Por Rial?”, comentó Ángel de Brito, súper ácico.

“A Nazarena le gusta ver pitos”, siguió, desenfada mientras la exvedette se reía. “Me está viendo el Bocha, te lo pido por favor. No hagas que me separe”, bromeó, en alusión a su novio.

"Yo le mandé una foto a Nazarena de Alfa desnudo. El señor no es agraciado". G-plus

YANINA LATORRE, NAZARENA VÉLEZ Y ANDREA TABOADA HABLARON DE UNA FOTO DE ALFA DESNUDO DE GRAN HERMANO 2022

Pero no fue la única que vio la imagen del concursante sin ropa. “Andrea Taboada me miró con cara de depresión y me dice ‘¿todos los de 60 la tienen así?’”, confesó.

Más sobre este tema El hermano de Alfa amenaza con llevar a la Justicia a Telefe si no limpian la imagen de Walter

“Lo dije con todo respeto por todos”, se excusó la locutora, mientras reconocía que nunca había salido alguien de 60 años. “Ella es más del pendejo”, la mandó al frente la esposa de Diego Latorre.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: la Tora quiere echar a Alfa a toda costa y usó la espontánea

En ese momento el conductor mandó al frente a Andrea. “Pero vos me contaste de uno que la tenia así”, lanzó. “¿Tenía los huev… así de largos?”, remató Yanina, sin ningún filtro. ¡Tremenda!

Más sobre este tema Yanina Latorre chicaneó sin filtros a Jorge Rial por criticar a Diego: "Podés pagarte el viaje a Qatar"