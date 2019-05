Ángel de Brito presentaba una entrevista con Luciana Salazar cuando, de repente, Graciela Alfano sorprendió a Yanina Latorre en vivo al ver las imágenes de la modelo y comentarle: “Yani, está parecida a vos ahí Luli”.

¿La reacción de Latorre? ¡Picantísima! “Dejate de joder, por favor querida. Está más parecida a vos que a mí”, retrucó con cara de muy pocos amigos.

Yanina, luego de que Alfano le dijera que se parece a Salazar: "Lo tomo como una ofensa total. No puede más de botox y de rellenos esta piba" G-plus

Mientras Alfano justificaba su comparación diciendo que Luli “es muy mona”, Yanina respondió sin filtros y criticando la apariencia de Salazar: “Lo tomo como una ofensa total. No puede más de botox y de rellenos esta piba”.

“Se cambió la cara. No me parezco, yo vendo naturalidad. Tengo 50 asumidos. Ella tiene la boca hecha, yo tengo la boca finita. No me pienso inyectar la boca”, cerró Latorre, indignada por la frase de su compañera de panel… y dedicándole varios palitos a Luciana.

