Yanina Latorre salió filosa al cruce de los enojos de Gianinna Maradona contra la prensa: "Ya cansa, ella expone su vida"

El hisopado positivo de covid Claudia Villafañe generó una confusión y en un primer momento los medios indicaron que su hija Gianinna Maradona estaba aislada por ser contacto estrecho. Pero la joven desmintió la información, se quejó de cómo trató el tema la prensa y Yanina Latorre se mostró en contra de su descargo.

En Los Ángeles de la Mañana, Pía Shaw anunció: “Gianinna está enojada con los medios porque dice que no está aislada”. Entonces, Yanina acotó: “Ya cansa un poco el enojo de ella”.

Acto seguido, Maite Peñoñori leyó al aire el descargo de la hija de Diego Maradona: “Cero aislada, no tuve contacto con mi mamá, Dalma sí. Por eso ella y su familia están aisladas. Den información correcta please, que después los papis del colegio que consumen su mierda se vuelven locos y pobre Benjamín. Cuántos darían positivo si se detectaría la falta de coherencia, respeto y empatía”.

Sorprendida, Cinthia Fernández opinó: “Que se entere que es la hija de Maradona y toda la vida van a hablar de ella. No es algo grave, a veces se le pregunta y tampoco contesta”.

"Es más fácil informarlo sin insultar. Porque estos programas de mier..., Gianni, te defendemos mucho. Has venido y te hemos hecho reportajes. Porque después vienen a estos programas" G-plus

En ese momento, Yanina explicó por qué no está de acuerdo con la forma en que Gianinna se expresó: “¡El enojo que maneja! En eso no estoy de acuerdo con ella. Te podés enojar por eso porque justo no estuvo con la madre y tiene un hijo que va al colegio, pero es más fácil informarlo sin insultar. Porque estos programas de mierda, Gianni, te defendemos mucho. Has venido y te hemos hecho reportajes. Porque después vienen a estos programas de mierda”.

“Habría que decirle a Gianinna y a todas las que se enojan con estos programas que, si ellas dejan de poner cosas en Twitter e Instagram, estos programas de mierda no las nombran más porque son ellos los que exponen toda su vida. Nosotros leemos historias y tweets, no es que estamos haciendo guardia en la puerta de su casa”, agregó contundente.

“Cada vez que las llamamos no quiere hablar, solo cuando se enojan salen al aire en América. Porque se enoja Claudia y sale, pero vos le rogás acá cuarenta veces que salgan y no quieren. Pero son ellas las que después hacen stories respondiéndole a Luis, a los hermanos, a los abogados. Por eso lo contamos, porque a la gente le interesa”, cerró súper firme.