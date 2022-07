Yanina Latorre reveló la tremenda pregunta que le hizo Pampita: "Quería saber si fui amante de un amigo mío, muy famoso"

Días atrás, Yanina Latorre compartió un almuerzo con Pampita y, en pleno aire de LAM, recordó la tremenda pregunta que le hizo la conductora de El Hotel de los Famosos y la contó con picardía en vivo.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito, tras ver algunos castings de jóvenes que quieren entrar en Gran Hermano, le consultó a su panelista: "¡Mirá si en Gran Hermano aparece un exnovio tuyo!".

"Soy un embole. No tuve historias", le retrucó Yanina, quien lleva casi 28 años de casada con Diego Latorre, padre de sus dos hijos, Lola y Dieguito.

"El otro día Pampita me dice '¿vos fuiste amante de...?'. ¡Lo que me reí! No puedo decir el nombre porque me meto en un quilombo". G-plus

Acto seguido, la "angelita" recordó la pregunta que le hizo Pampita, que la descolocó. "Ay, el otro día Pampita me dice '¿vos fuiste amante de...?'. ¡Lo que me reí! No puedo decir el nombre porque me meto en un quilombo", contó.

"Fue en un almuerzo. Ella me dice 'vos fuiste amante de...'. Es alguien que yo nombro mucho, que soy amiga. Y le dije: '¡Estás loca!'". Y me dice: 'No puede ser esa amistad. No la aguanto'. Está convencida de que fui amante de esa persona", agregó Yanina, sin dar detalles de la persona en cuestión.

"Es alguien que yo nombro mucho, que soy amiga. Pero le dije a Pampita: '¡Estás loca!'. Él es muy famoso". G-plus

LA INTRIGA DE NAZARENA VÉLEZ

Luego de oír a Yanina Latorre, Nazarena Vélez quiso saber quién es el hombre que Pampita piensa que habría sido su amante. Sin embargo, no tuvo suerte.

"¿Es un periodista?", le consultó la actriz y productora a Yanina, quien cerró el tema con contundencia: "No, no. Es muy famoso, pero no está en los medios".