Yanina Latorre reveló sus pruebas del Wanda Gate: "Tengo el video que China Suárez le envió a Mauro Icardi"

Mucho se habló de que China Suárez le habría enviado un video a Mauro Icardi en medio del coqueteo virtual, y ahora Yanina Latorre reveló que lo tendría en su poder.

"Lo tengo en la computadora", afirmó la panelista de LAM en Intrusos para sorpresa de todos.

La confesión de Yanina Latorre vino a cuento de los recaudos que tomó frente a las cosas que le contaba Wanda Nara en confianza respecto del affaire que el papá de Francesca (8) e Isabella (7) tuvo con la ex de Benjamín Vicuña.

"Yo me cubro, chicos. A ver si me vienen juicios. Yo ya tengo un montón de juicios. Ahora con todo me tengo que cubrir", cerró Yanina Latorre sobre el video que China Suárez le habría enviado a Mauro Icardi y que a su vez le reenvió Wanda Nara.

YANINA LATORRE JUSTIFICÓ TENER GUARDADO EL VIDEO DE CHINA SUÁREZ

Más tarde, Yanina Latorre se sinceró sobre su tensa amistad con Wanda Nara y justificó por qué le pidió el video que China Suárez le habría mandado a Mauro Icardi.

"Yo fui fiel a todo lo que me contó. La respeté, no conté lo que me pidió. No mostré las cosas", arrancó

"Yo generalmente pido pruebas. No me tiro a la pileta a decir 'hay un video de China Suárez tocándose'. No. Que me lo muestre. Yo no lo muestro, pero lo quiero ver. Y lo vi", admitió Yanina Latorre.