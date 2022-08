Yanina Latorre reveló si se amigó con Pamela David tras su reencuentro en LAM.

Hace algunos días, Yanina Latorre se reencontró en el backstage LAM con Pamela David tras sus fuertes cruces mediáticos.

En este contexto, la panelista, que se pondrá temporalmente al frente del programa durante la ausencia de Ángel de Brito, contó si se amigó con Pamela.

Siempre sincera y contundente, Yanina aclaró que no limará asperezas con Pamela solo por estar trabajando en el Grupo América, donde Daniel Vila, pareja de la conductora, es presidente.

QUÉ DIJO YANINA LATORRE SOBRE LA POSIBILIDAD DE AMIGARSE CON PAMELA DAVID

En diálogo con Por si las moscas en La Once Diez, Yanina Latorre dijo sobre Pamela David: "Yo no es que ahora me voy a hacer amiga de Pamela porque estoy en América...".

"La diferencia que tengo con la familia Vila, la sigo teniendo aunque esté en esta tregua por laburo", sentenció Yanina, sin vueltas.