Yanina Latorre reveló la interna entre los ex Gran Hermano: "Les dijeron que pueden irse pero que se olviden del canal"

En medio de las repercusiones, los ex participantes de Gran Hermano 2022 se dieron cuenta de que no podrán explotar su éxito sin la autorización de Telefe o de Kuarzo debido al contrato que firmaron antes de entrar a la casa.

En LAM, Coti explicó que “están viendo” con Conejo Quiroga la posibilidad de entrar al Bailando. “Está difícil la cosa, pero si en algún momento me llega la propuesta contundente, a mí me re gustaría, porque es lo que quiero hacer en este momento”, explicó.

Al terminar la nota, Ángel de Brito señaló que “los Gran Hermano todavía están ‘trabados’”. “Obviamente hay una negociación entre ShowMatch y Telefe para que algunos, pocos, chicos de Gran Hermano puedan estar en el Bailando”, acotó el conductor, antes de que Yanina Latorre tire un dato fundamental.

Más sobre este tema La foto de Romina Uhrig y Julieta Poggio en la cama que causó furor en las redes Picante palito de Coti Romero a Lourdes Sánchez tras opinar sobre su posible participación en el Bailando: "Es medio feo de su parte lo que dijo"

REVELAN CÓMO SE MANEJARÁ TELEFE CON LOS EX GRAN HERMANO QUE QUIEREN EMPRENDER UNA CARRA

“En realidad, hubo como un ultimátum. Telefe les dijo que, si alguno quiere irse, tienen las puertas abiertas, pero que se olviden de Telefe. Pero ellos están tratando de retener a los que más les importan que son Nacho, Marcos, Alfa, Daniela…”, dijo Yanina.

“Hoy Romina y Daniela empezaron a trabajar en un programa de Kuarzo, pero hay que ver qué quieren ellos también”, dijo De Brito, que recalcó que “hay que respetar los contratos”. “Además, Telefe y Kuarzo los hicieron famosos, o sea que eso hay que charlarlo. Si Alfa no quiere ser panelista y quiere hacer otra cosa lo puede plantear y ahí se verá”, explicó.

“Si alguno quiere romper el contrato con algún abogado, lo puede hacer porque yo creo que Julieta tiene muchas ganas de ir al Bailando, es más su perfil: ella es actriz, baila y canta”, acotó Yanina, a lo que el conductor recordó el antecedente de un famoso exparticipante.

“Cuando Cristian U ganó Gran Hermano en 2011, lo pusieron a entregar las flores a los invitados de AM y no le gustaba. Él quería ir al Bailando y finalmente su abogado le destraba el contrato y terminó bailando con Laurita, aunque no le fue bien”, cerró el conductor.