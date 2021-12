Yanina Latorre relató su tenso encuentro con Rocío Oliva: "Te mira pendenciera, como que si te acercás te faja"

Yanina Latorre relató en Los Ángeles de la Mañana cómo fue el tenso encuentro que tuvo con Rocío Oliva en el último cumpleaños de Ana Rosenfeld.

“Rocío Oliva no me saluda, pobre piba, no sabés lo que fue el encuentro, pesada. Todo lo que se cuenta acá de ella es información, después lo que haga Rocío Oliva de su vida no me importa”, expresó la panelista en la emisión de eltrece.

Luego, Yanina dio detalles del cruce con la ex de Diego Maradona: “Ella te mira pendenciera, como que si te acercás un poco más te faja. Yo salgo del baño y me la encuentro enfrente, le digo ‘qué haces’ y seguí de largo”.

"Yo salgo del baño y me la encuentro enfrente, le digo ‘qué haces’ y seguí de largo. Me fulminó y me miró de arriba como diciendo ‘salí porque te la doy’, código tumbero". G-plus

“Me fulminó y me miró de arriba como diciendo ‘salí porque te la doy’, código tumbero, en la radio me hizo lo mismo. Un besito”, sumó Yanina y Andrea Taboada comentó: “Tiene alma de patotera”.

Más sobre este tema Filosa crítica de Yanina Latorre a Flor Vigna por su look con transparencias: "Es una bombacha con una telita"

YANINA LATORRE, IRÓNICA CON EL LOOK DE ROCÍO OLIVA EN EL CUMPLEAÑOS DE ANA ROSENFELD

Yanina Latorre contó que Rocío Oliva lució un vestido de una reconocida y lujosa marca internacional para el cumpleaños de Ana Rosenfeld.

“Estaba vestida con un vesido de Chanel, que se olvide de comprarse otro, ¿no? Estaba a cara lavada, después se puso anteojos, pero es joven”, detalló la panelista en LAM.