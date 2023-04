Yanina Latorre negó con contundencia la versión de crisis entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "No están separados"

A tres años de la separación de Sebastián Yatra, Tini Stoessel interpreta en sus shows las canciones de deseamor que nacieron tras la ruptura, como Carne y hueso y Te pido.

Recientemente, la artista se presentó en Santiago del Estero y algunos medios interpretaron que la profunda reflexión de Tini sobre el fin de una pareja estaba dirigida a Rodrigo de Paul y surgieron los rumores de crisis.

Con información en su poder, Yanina Latorre negó con contundencia que la cantante y el futbolista estén en crisis y dio detalles de su vínculo amoroso.

"Tini y Rodrigo no están separados. El problema es que él vive en España y ella vive por el mundo, viajando", dijo la panelista de LAM.

Y continuó: "En las notas ponían que como hace 20 días que no están juntos y no se mandaban fotos por Instagram (estaban separados). Una relación no se demuestra en Instagram".

"Tini mañana se va a Madrid y se queda 30 días con Rodrigo", agregó Yanina, despejando dudas.

LOS PLANES DE TINI STOESSEL PARA ESTAR MÁS CERCA DE RODRIGO DE PAUL

Amiga de la familia Stoessel, Yanina Latorre no solo desmintió la crisis de Tini Stoessel con Rodrigo de Paul, también contó que la artista piensa ampliar sus bases para estar más cerca de su novio.

"Yo creo que ella va a estar cada vez más instalada en Madrid. Pero es difícil que esté instalada en un solo lado. Ella graba en Los Ángeles, pero ahora que tiene un mes en tierra firme, elige Madrid, no Buenos Aires. Ella tiene que sentar bases: Miami, Buenos Aires y Madrid. Igual vive de gira", concluyó Yanina Latorre, con seguridad en LAM.