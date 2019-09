Yanina Latorre, enojada con Polino por el cero que le puso a su hija en ShowMatch: "Fue una falta de respeto"

El Cha cha pop en el Súper Bailando 2019 le trajo un dolor de cabeza a Yanina Latorre, quien se manifestó molesta por el cero que Marcelo Polino le puso a su hija, Lola, y a su bailarín, Facu Insúa, por "ensuciar" la coreografía con un truco fallido.

Visiblemente enojada con el jurado y compañero de radio en Polino Auténtico, Yanina utilizó los primeros minutos de Los Ángeles de la Mañana para hacer catarsis, responderle al periodista y, de paso, darle un palito a Luciana Salazar, quien recibió un cinco de Polino en dicho ritmo.

"Me parece una falta de respeto. (Polino) tiene a la muñeca loca de Luciana Salazar, que sale de los trucos con cara de susto, y eso que tiene como cinco o seis Bailando y otra edad. Además, ella se perdió en la coreo, es sorda total... Y a este pibe (Insúa) le dice ‘un cero. Fuiste un desastre. No me gustó’”, disparó Latorre, molesta por la evaluación que hizo Marcelo del Cha cha pop de su hija.

Luego, agregó: "Si vos me decís que se cayó, paró y no siguió la coreo. Pero (Lola) se bajó como pudo y siguió bailando. Me parece que el esfuerzo se premia. No es para un cero… Polino lo hizo para que yo salte. Pero ¿qué culpa tiene Lola? Que se la agarre conmigo. Mañana hay que ver si voy al programa (de radio). Voy a ver cómo me levanto. Capaz me pasa como a Andrea Taboada y me agarro conjuntivitis. Después del Bailando, Polino no me escribió. Yo digo lo que pienso".