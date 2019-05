Por más que sea una de las influencers más graciosas y populares, Sofi Morandi (22) siempre mantuvo un perfil bajo respecto a su vida privada. Sin embargo, la campeona del Bailando 2018 admitió que se operó las lolas, luego de que Ángel de Brito asegurara en Los Ángeles de la Mañana que su escote "fue el comentario de la apertura de ShowMatch".

A la hora de justificar su retoque, Morandi confesó: “No me convencieron. De hecho quería hacerlo desde los 18 años, pero mis viejos no me daban mucho el OK. A los 18 ya sí, pero, era como que me las tenía que pagar cuando tuviera mi plata. Así que...”. En ese instante, Karina Iavícoli lanzó una pregunta sin filtros: "¿Fueron estrenadas?".

Tentada a carcajadas, la neuquina soltera admitió: “Sí, me las hice en febrero”. Pero como Iavícoli quiso aclarar su consulta, Yanina Latorre acotó con una ironía súper hot que la joven había comprendido la inquietud: “De febrero a hoy si no las estrenó, ¡pobre piba! Si a esa edad no son activas...”. Al final, Sofi Morandi se puso colorada y cerró el tema con disculpas a su familia por el gracioso momento televisivo: “Ay, papi. Te mando un beso…”.

¡Qué picante!