Yanina Latorre, demoledora con China Suárez tras conocer los mensajes que le mandó a Icardi: "Toda la vida se la pasó hablando con casados"

Yanina Latorre escuchó con atención los mensajes que China Suárez le habría mandado a Mauro Icardi, en pleno coqueteo, y le dedicó una frase demoledora.

En encargado de darle paso a la picante opinión de la panelista de LAM fue Ángel de Brito, quien con celular en mano, leyó lo que la expareja de Benjamín Vicuña le habría mandado al esposo de Wanda Nara.

"Vos te vas a separar de tu mujer. Yo no hablo con casados, pero sos mi permitido", fue el textual que compartió el conductor de LAM. Y agregó: "Me duele verte con Wanda".

Indignada con la situación, Latorre arremetió contra la China: "Encima es mentirosa. Eso de que no hablo con casados, es un poco mentirosa, se la pasó toda la vida hablando con casados".

Ilustrando con ejemplos, pero sin dar nombres, De Brito le contestó a Yanina: "Tengo tres nombres de jugadores, uno se va a saber pronto porque la mujer quiere hablar".

Y la “angelita” concluyó, sin filtro: "Se ve que hablaba con varios jugadores casados y a todos les diría lo mismo".

YANINA LATORRE DIO DETALLES DEL ENCUENTRO CLANDESTINO DE MAURO ICARDI Y CHINA SUÁREZ

Pocos días atrás, Yanina Latorre contó en LAM lo que Mauro Icardi le dijo sobre su encuentro con China Suárez en París.

"Él me confesó que no hubo sexo", dijo la panelista, compartiendo un fragmento de la fuerte conversación telefónica que tuvo con el marido de Wanda Nara sobre su encuentro con la actriz en París.

"Para mí Icardi dice la verdad. Cuando estás acorralado, tenés que sentarte y decir la verdad. Él me confesó y me dijo que no hubo sexo", agregó la "angelita".