Yanina Latorre cuestionó la decisión de Zaira de tener un parto humanizado: "Ella y Paula Chaves creen que son originales"

En febrero, Zaira Nara dará a luz a su segundo hijo, fruto de su amor con Jakob von Plessen. Sin embargo, el parto de su varoncito no será como el de su primogénita, Malaika. La modelo y conductora contó en la revista Caras que tendrá un "parto humanizado".

"Es peligroso. Hay mujeres que tienen problemas...Hablan desde un lugar que me choca. Se creen que están en un pedestal, que son distintas, originales". G-plus

Con el semanario en sus manos, Yanina Latorre no dudó en cuestionar duro a Nara por dicha elección. "Zaira es hermosa, pero dice ‘tendré un parto humanizado'. Chicas, terminen de creerse que son distintas por los partos. Hay un grupo de famosas en el que está Paula Chaves, Zaira Nara, casi (Mariana) Brey está metida, donde todo en ellas es distinto, todo las enaltece. A ver, todo el mundo pare como puede, da la teta como puede, hay gente que tiene que salir a laburar y no los puede criar. Además está esto del colecho, que duerman todos en una cama hacinados, no estoy de acuerdo. Ellas que lo hagan", comenzó diciendo la panelista en Los Ángeles de la Mañana, bajo la atenta mirada de Brey, quien no avalaba sus palabras.

Luego arremetió contra la decisión de Zaira de traer a luz a su hijo sin anestesia, con un parto respetado (prestando atención a los tiempos naturales sin apresurar procesos), en una clínica de San Martín de los Andes, ciudad donde se encuentra trabajando su pareja. "Es peligroso. Hay mujeres que tienen problemas. Por algo existen los sanatorios, los anestesistas. Es poco serio lo que dicen estas chicas. Hablan desde un lugar que me choca. Se creen que están en un pedestal, que son distintas, originales, y les ponen nombres raros a los pibes, que después los marcás para toda la vida".