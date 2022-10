Yanina Latorre cruzó picante a Fernanda Iglesias por recordarle a Dalma Maradona que Diego no estuvo en su nacimiento

En LAM tuvieron como invitada a Dalma Maradona, quien además de hablar de su reciente maternidad, recordó a su padre y se refirió a los conflictos con Verónica Ojeda. Sin embargo, cuando la hija de Diego Maradona hablaba del parto de su hija menor se generó un tenso cruce entre Yanina Latorre y Fernanda Iglesias.

"Tu mamá estuvo sola en tu parto. Cuando te tuvo a vos no estaba tu papá", fue el comentario de Fernanda que despertó el enojo de Yanina. "Así es, y nada que ver con…", acotó Dalma, pero la esposa de Diego Latorre salió con todo.

"¿Y qué tiene que ver? Yo también estuve sola en el parto", lanzó. "En su parto supongo que estuvo su marido y si no estaba te hubiera molestado", intentó explicar su comentario la periodista.

EL CRUCE DE YANINA LATORRE Y FERNADA IGLESIAS POR UNA PREGUNTA A DALMA MARADONA

"Diego tampoco estuvo en ninguno de mis dos partos y la verdad es que fueron partos maravillosos y nunca se lo reclamé. Son los contratos de cada matrimonio. Vos no podés juzgar al tipo que no está en el parto", siguió Yanina.

"No es un debate", intervino Fernanda, pero su compañera siguió. "No, pero me pareció una pregunta medio agresiva. ‘¡Ay, porque tu papá no estuvo en el parto!’", señaló. "No, ¿por qué?. Son las cosas que pasó Claudia", explicó.

En ese momento intervino Dalma, un tanto incómoda. "A mí me gustó que estuviera mi marido, pero tampoco siento que para mi mamá fue un drama. Mi mamá no lo vivió así, pero a mí sí me gustó que esté él", aseguró.

Yanina, entonces contó por qué su enojaba. "A veces no se puede. En ninguno de mis dos partos estuvo Diego y no tengo ningún mal recuerdo, me acompañó mi hermana. Así era nuestra vida. Era jugador de fútbol", cerró.