Yanina Latorre contó el insólito pedido que le hizo Amalia Granata por su viaje a Estados Unidos: “Me pidió ojotas”

Yanina Latorre aún sigue en Miami, Estados Unidos, junto a su familia. Aunque tendría que haber regresado a Argentina el 1 de julio, no pudo hacerlo por la decisión del Gobierno de limitar la llegada de vuelos internacionales al país para evitar la propagación de nuevas cepas de covid.

En este contexto, la panelista charló con Polino Auténtico, programa radial del que forma parte, y mandó al frente a su compañera, Amalia Granata. Yanina contó que cuando su colega la llamó pensó que era para preguntarle cómo estaba y cuándo podría regresar al país.

Sin embargo, Amalia se comunicó con ella para hacerle un insólito encargo que indignó a Latorre. "Me pidió ojotas chicos, me llama y me dice 'vos volvés...'. Y pensé 'ay, qué amor. está preocupada..'. No... 'Lo que quiero saber es si voy a tener ojotas', me dijo", sentenció, aún sin poder creerlo

¡La mandó al frente!