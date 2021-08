Ximena Capristo celebró su paso por Gran Hermano con una foto súper retro: "Lo recuerdo con tanto cariño"

A 20 años de su debut en la TV de la mano de la segunda edición de Gran Hermano, Ximena Capristo recordó con mucha nostalgia y cariño su paradigmático paso por el reality mediante dos fotos retro.

Junto a un retrato que le sacaron antes de entrar al reality y otra con sus compañeros a punto de conocer la casa en la que viviría varias semanas, reivindicó el formato y contó por qué el ciclo significó tanto para ella.

"Esta foto tiene 20 años, fue sacada el 4/8/2001 cuando ingresábamos a la famosa casa de Gran Hermano. ¿Se acuerdan? El reality holandés replicado en más de 70 países donde convivíamos un grupo de 12 más de 100 días en una casa plagada de cámaras que nunca se apagaban... Para muchos significó un antes y un después en una TV que reflejaba poco la realidad y la forma de mostrar la intimidad de las personas", contó.

Y siguió: "Una mezcla de un experimento sociológico con show televisivo, el formato basado en el Hermano mayor... Esa voz en off que nos daba indicaciones de qué hacer qué no... No siempre se le daba bola. La vida en directo todo el día. Cuando hicimos el programa no existía Facebook, Instagram ni Twitter. El programa contaba con un debate de especialistas...".

Más sobre este tema La fallida propuesta de Ximena Capristo para mejorar la convivencia con Gustavo Conti que terminó en una discusión: "Ayer durmió en el sillón"

Antes de despedirse, la artista contó que el show vivirá por siempre en su corazón. "Lo recuerdo con tanto cariño... Me marcó en mi vida para siempre. Lejos de renegar de formar parte de este fenómeno, me siento súper agradecida siempre porque encarrilaron mis sueños..., cerró, amorosa, la mamá de Félix.

¡Buenos recuerdos!