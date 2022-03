Wanda le reveló a Yanina Latorre que descubrió "likes" de Icardi a otras dos famosas: "Son más lindas que la China, pero tuvieron más códigos"

Lejos de que el conflicto que tuvieron Wanda Nara y Mauro Icardi tras la infidelidad del futbolista con Eugenia “la China” Suárez quedara en el pasado, Yanina Latorre sorprendió al revelar un detalle que encontró la empresaria en aquel entonces.

“Icardi le habría encontrado a Wanda mensajes de alguien importante del fútbol –no voy a decir el nombre- hablándole y ella le habría contestado. No era nada grave porque no pasó nada. Esta persona no es jugador de fútbol”, comenzó diciendo la panelista de LAM en vivo.

“A raíz de esto, Icardi, un pendejo de 27/28 años empezó a tirotear a la China, le reaccionaba a las historias, le ponía emojis de fueguitos y caritas. Pero Wanda me dio dos nombres más (a las que Icardi también les habría reaccionado en las redes) que no voy a decir porque se lo juré, pero son dos famosas y hasta más lindas que la China”, agregó.

Y cerró: “Estas dos chicas tuvieron más códigos porque son del medio y la conocen a Wanda. La única que le siguió el juego y le contestó a Icardi fue la China”.