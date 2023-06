Wanda Nara hizo un llamativo posteo tras su reencuentro con Mauro Icardi.

Wanda Nara, a días de su reencuentro con Mauro Icardi en Argentina, posteó una selfie en plena jornada de trabajo y reflexionó sobre su presente al frente de la conducción de MasterChef.

"Dicen que no hay que decir estas cosas en voz alta, pero sé que me quieren y que se alegran por mí", expresó diciendo en Instagram, al pie de su selfe maquillada y luciendo su bata de Hello Kitty.

"Viviendo un sueño, trabajar de lo que quiero con la gente que más quiero y en mi país, Argentina, estoy feliz", cerró, muy agradecida y emocionada, desde camarines.

MAURO ICARDI POSÓ CON UN PERRO IGUAL AL DE LIONEL MESSI

Mauro Icardi está más activo que nunca en redes sociales, desde su aparentemente conflictiva relación con Wanda Nara, su mujer desde hace 10 años y madre de sus dos hijas, y la reciente victoria que obtuvo junto al Galatasaray S.K. en la Superliga de Turquía.

En esta oportunidad, el delantero reposteó en sus stories una imagen llamativa, en la que se lo puede ver posando con un perro muy similar al de Lionel Messi, llamado Hulk y perteneciente a la raza dogo de Burdeos.

La única diferencia entre ambos animales es el color, ya que Hulk es de un tono amarronado y el perro con el que Icardi posó en el avión, gris.