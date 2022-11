Volvió a la TV la nutricionista que se descompensó en vivo: "No tuvo que ver con la alimentación"

A una semana de sufrir un desmayo en vivo, la nutricionista Teresa Cócaro volvió a ocupar su rol en Buenos Días, América y contó cómo se encuentra de salud tras descompensarse al aire y generar preocupación.

"Acá estoy. Gracias, muchas gracias a todos por la ayuda que me brindaron ese día. Estoy bien. Tuve un síncope vasovagal. Y quiero aclarar que se le puede dar a cualquier persona, en cualquier etapa de la vida, y no tiene una eventualidad cardiológica, ni neurológica”, contó la licenciada.

"Fue solamente un bajón de presión. Me bajó la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el flujo sanguíneo no me llegó al cerebro", agregó Teresa.

Al ver a su compañera de trabajo repuesta, Antonio Laje se permitió hacerle una humorada: "Se te apagó la tele". En la misma sintonía, la nutricionista le contestó: "Sí, se me apagó la tele pero estoy bien. Me hice todos los estudios y todo dio bien".

LA ACLARACIÓN DE LA NUTRICIONISTA TRAS SU DESMAYO

El 25 de octubre, el video de Teresa Cócaro se viralizó en Twitter, red social en el que algunos usuarios asociaron el malestar de salud de la nutricionista con su profesión, y ella aclaró los tantos.

"Y quiero aclarar algo, un síncope no tiene que ver con la alimentación. Hay que reforzar la alimentación, el sodio, pero no tiene que ver con el consumo de azúcar. Porque fue un poco lo que se puso en tela de juicio. Yo como de todo", aseguro Teresa Cócaro tras reincorporarse a Buenos Días, América.