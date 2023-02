En vivo: Eliana Guercio rompió en llanto al enterarse de la muerte de la policía baleada en Retiro

Luego de que Nicolás Magaldi en EPA! la triste información sobre la muerte de la policía Maribel Nélida Zalazar –que falleció este martes después de haber recibido varios balazos en la estación Retiro de la línea C de subtes- Eliana Guercio no pudo evitar quebrar en llanto en vivo.

“Hay una información de último momento. Estábamos chequeando toda la data de lo que está pasando. Esto es algo que es increíble. A24 y nuestros compañeros nos están confirmando que, lamentablemente, asesinaron a esta policía”, comenzó diciendo el conductor del ciclo de América.

“Es tremenda la información. Ya falleció la policía de la Ciudad en la estación de subte de Retiro. ¿Te das cuenta? Perdón que lo diga, pero me toca el alma como papá esto. Esta mujer que va a laburar, que tiene dos hijos, que se va a arriesgar y a poner el pellejo con lo que tiene y con las limitaciones que tiene un efectivo. Esto te parte el alma. Te acaban de matar a una policía así, a sangre fría, en una discusión a trompadas en el subte”, agregó.

Más sobre este tema La angustia de Eliana Guercio por el crimen de Fernando Báez Sosa: "Me da pena no poder devolverles a su hijo"

NICOLÁS MAGALDI, PREOCUPADO POR EL LLANTO DE SU COMPAÑERA EN VIVO

Fue entonces que, al ver a su compañera, Magaldi se preocupó por su estado anímico: “¿Qué pasa Eli?”, le consultó. Sin embargo, la panelista no pudo emitir ningún comentario y solo atinó a secarse las lágrimas con una servilleta.

“A mí no me sale llorar, lamentablemente, pero me desarme esta información. Es una mier… lo que pasa”, continuo el presentador. Y cerró, a flor de piel: “Estas son las noticias que no quisiéramos contarles. Esto es una muerte al sistema”.