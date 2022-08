Viviana Canosa rompió el silencio tras su escandalosa salida de A24: "No tengo laburo por seguir mis ideales"

Desde que Viviana Canosa decidió no salir al aire en A24 tras acusar al canal de censura previa se había mantenido en silencio, hasta que habló reafirmó su indignación en diálogo con Pampito, a casi dos semanas del episodio.

"No tengo laburo por seguir mis ideales", aseguró la exconductora de Viviana con Vos.

Luego, Canosa descartó razones ocultas luego de su portazo al Grupo América tras la decisión de la empresa de no poner en pantalla un escrache al nuevo ministro de Economía, Sergio Massa: "No hay más que eso. Lo juro".

"Me la jugué por mis ideales, ni política ni nada. No especulé, tomé la decisión y me hago cargo", cerró Viviana Canosa ante Momento D.

EL COMUNICADO DE VIVIANA CANOSA TRAS LEVANTAR SU PROGRAMA DE A24

El viernes 5 de agosto por la noche, en horario en que Viviana Canosa debería estar al frente de Viviana con vos, la conductora había realizado un exhaustivo comunicado a través de Twitter.

"Esta noche ha terminado nuestro ciclo #Vivianaconvos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica", había arrancado.

"Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos. También tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar", continuó.

"No somos ingenuos. Sabemos que la comunicación amplifica e influye. Pero no confundimos el problema con el síntoma. No son lo mismo. Nuestro compromiso es con los hechos y con la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas", expresó.

"Agradecemos a A24 por darnos pantalla durante un año y medio. Y a todos los trabajadores del canal por la calidad de su trabajo y su cariño. Podemos estar acertados o equivocados. Pero siempre libres y dignos. Gracias a ustedes por acompañarnos cada noche", había concluido Viviana Canosa.