Virginia Da Cunha habló de sus problemas alimenticios en pleno éxito de Bandana: "Pesaba 44 kilos"

Virginia de Bandana compartió en Instagram una foto en la que se la ve cantando y bailando en 2001, cuando se presentó al casting de Bandana, quedó seleccionada y su vida dio un giro de 180 grados.

Por primera vez, contó que en esa época sufría problemas alimenticios. Y remarcó que en uno de los momentos más exitosos de su carrera luchaba contra una gravísima enfermedad.

"44 kilos. Eso pesaba a mis 20 años, parecía una nena de 14... Iba a la facultad, practicaba deportes y hacía danza jazz. No paraba, me exigía el 10 en todo y me enojaba si la ensalada tenía aceite de más", empezó diciendo, sincera.

Virginia contó que se presentó al casting mientras luchaba contra su enfermedad y quedó seleccionada para ser una de las Bandana.

"Con ese cuerpo me presenté al casting y quedé elegida, de pronto millones de niñas y mujeres aspiraban a ser como yo. Mi energía no estaba en mi cuerpo, en la tierra; sino en el aire... en poder seguir en movimiento. Hasta que el mismo cuerpo me empezó a parar a través de enfermedades, pero era mi mente la que debía sanar; mi mirada la que necesitaba transformar".

"Todas las mujeres pasamos por una etapa en la vida donde nos exigimos una belleza tan superficial e impuesta que roza la enfermedad. Una etapa donde nos obsesionamos con el peso y la forma para no dejar de ser deseadas. Porque nos hicieron creer que esa era nuestra fuerza, pero es una gran trampa".

"El nuevo desafío es el equilibrio... El nuevo poder es el del trabajo interno, la nueva belleza es la del bienestar. Elijan con consciencia el alimento y disfruten el placer de cada bocado, muevan el cuerpo, pero especialmente no dejen de habitar la pausa, alimentar el alma y desafiar la mente. Libérense de los moldes impuestos", sentenció, recuperada y orgullosa de su proceso.