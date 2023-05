El video de la China Suárez súper malhumorada por tener que levantarse temprano: "Odio el colegio"

Feliz por su película Objetos, que acaba de estrenar, la China Suárez hizo memoria emotiva al compartir un video casero grabado por su mamá de su adolescencia. Allí la exnovia de Rusherking, aparece con la muñeca quebrada y molesta por tener que levantarse para ir a la escuela.

“Gordi, son las siete y cuarto”, se la escucha a la madre la actriz, mientras la filma en la cama con un yeso en un brazo. “¿Tengo que ir al colegio? ¡No!”, se queja, en un video que compartió en su Instagram.

“Para los que no lo saben, me caí y me quebré el hueso escafoide”, comenta Eugenia a cámara, con el pelo revuelto mientras le pide a su mamá “las galletitas” para arrancar el día.

"Me estoy yendo al colegio, que lo odio y estoy yendo de muy mal humor. No me queda otra". G-plus

EL VIDEO VINTAGE DE LA CHINA SUÁREZ DONDE MOSTRABA CÓMO SE DESPERTABA PARA IR AL COLEGIO

Por aquellos años cuando la China grababa Casi Ángeles y, tal como contó en varias entrevistas, no la pasaba bien en la escuela y que incluso sufrió bullying.

“Me estoy yendo al colegio, que lo odio y estoy yendo de muy mal humor, pero bueno. No me queda otra”, decía, mientras se marchaba, toda abrigada y saludaba a su mamá.

La China, muy divertida, bromeó con que a pesar del paso del tiempo sigue sin disfrutar con tener que madrugar. “Ja, ja, ja. Nada cambió”, aseguró.