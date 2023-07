Una vidente habló del fallido de Benjamín Vicuña sobre Pampita en los Martín Fierro y fue contundente

La vidente Aristida Genes analizó a fondo parte del discurso de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro 2023, en el que le habría dedicado un "fallido" a su ex, Pampita, con quien es padre de Bautista, Benicio y Beltrán.

"Es muy lindo todo, Pampita está pasando por un momento hermoso con su marido, pero todavía hay algo (con Benjamín), donde hubo fuego cenizas quedan", sentenció la médium, sin filtro, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

"Vicuña la sigue amando a Pampita y ella lo quiere mucho, más adelante, en tres o cuatro años, preguntame nuevamente". G-plus

Acto seguido, afirmó que Benjamín seguiría enamorado de su ex. "Vicuña la sigue amando a Pampita y ella lo quiere mucho, más adelante, en tres o cuatro años, preguntame nuevamente", sentenció, dejando la puerta abierta a un posible acercamiento entre la expareja.

¿QUÉ DIJO BENJAMÍN VICUÑA EN LOS MARTÍN FIERRO 2023?

"Muchas gracias a este país, apropósito de esta fecha tan importante, que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos maravillosos... Me dio un amor... ¡Me dio tantas cosas!", afirmó el actor, mientras sostenía la estatuilla que había ganado.

Rápidamente, todas las miradas apuntaron hacia Pampita, que estaba disfrutando de la ceremonia con su marido, Roberto García Moritán. ¿No soltó?