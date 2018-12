Vicky Xipolitakis mostró por primera vez la carita de su hijo, Salvador Uriel, con una producción navideña

A dos semanas de haberse convertido en mamá, Vicky Xipolitakis (32) abrió las puertas de su casa en Recoleta para posar junto a Salvador Uriel, su hijo y motivo de su inmensa felicidad, en una producción para la revista Caras inspirada en la Navidad.

"Toda mi vida le pedí un hijo a Papá Noel. Y hoy lo tengo en mis brazos y por eso voy a pasar la primera Navidad con su corazoncito latiendo junto al mío. Por eso es mi Salvador; de nadie más. El pesebre para esta Navidad se terminó de completar con mi bebé". G-plus

“Toda mi vida le pedí un hijo a Papá Noel. Y hoy lo tengo en mis brazos y por eso voy a pasar la primera Navidad con su corazoncito latiendo junto al mío”, aseguró la mediática. “Eso me produce mucha emoción. Todo el año espero que llegue esta celebración porque muy sentida para mí. Armo regalos especiales para toda la familia y mantengo esa magia de amor de Papá Noel. Y, este año encima lo hago con mi mejor regalo en brazos. Salvador llegó para eso, para salvarme. Por eso es mi Salvador; de nadie más. El pesebre para esta Navidad se terminó de completar con mi bebé”, aseveró, emocionada.

"Esa noche yo me estaba sacando leche para Salvador, un proceso largo y, a veces, que te da dolor y tenés que hacerlo tranquila, y él —dice refiriéndose a su marido pero sin nombrarlo— quería comer. Golpeó fuerte la puerta del cuarto y entró… Yo exploté y me encerré". G-plus

Sobre su pelea con Javier Naselli, su marido y padre del bebé, al que denunció con un llamado al 911 por "violencia verbal", expresó: “¡Es toda una vida nueva ésta! Esa noche yo me estaba sacando leche para Salvador, un proceso largo y, a veces, que te da dolor y tenés que hacerlo tranquila, y él (su pareja) quería comer. Golpeó fuerte la puerta del cuarto y entró… Yo exploté y me encerré. Le advertí que dejara de gritar porque iba a despertar a mi bebé. No paró y yo hice lo que dije, llamé a la Policía. Pero nunca más, porque fue un impulso. Y jamás pensé que alguien iba a sacar el audio. Creí que era algo íntimo. Lo que sí es mentira es que hubo denuncia policial. Eso jamás existió. Esa noche Javier se fue a un hotel a la vuelta de casa, pero ya regresó a nuestro hogar. Yo sólo necesito estar tranquila y en paz con mi bebé. El resto, el tiempo lo dirá”, sentenció.

"El trabajo de una mamá, la verdad, no es muy fácil. Es muy demandante pero teniendo una buena contención se hace todo más fácil. Tengo nursery para la noche, así puedo descansar algo, aunque siempre me quedo al lado de mi bebé. Ahora estoy durmiendo en el cuarto de huéspedes con las nurserys y mi hijo, todos juntos". G-plus

¿Cómo se arregla Vicky con los cuidados para Salvador Uriel? “El trabajo de una mamá, la verdad, no es muy fácil. Es muy demandante pero teniendo una buena contención se hace todo más fácil. Gracias a Dios tengo a toda mi familia que son incondicionales; están muy presentes y embobados. También tengo nursery para la noche, así puedo descansar algo, aunque siempre me quedo al lado de mi bebé. Ellas me enseñaron muchísimo. Ahora estoy durmiendo en el cuarto de huéspedes con las nurserys y mi hijo, todos juntos. Porque por más que me ayudan, no me despego un segundo de su lado. Y de día, por ahora, porque aún no encontré a nadie que de suma confianza, estoy yo. ¡Nadie como una madre..! Sólo confío en mi mamá y en mi hermana”, relató.

Con su vida en Nueva York, donde su marido se desempeña como un empresario, la Griega contó que todavía no está en sus planes marcharse a Estados Unidos: “Por ahora ni pienso en Nueva York. Toda mi mente y mi corazón lo ocupa mi hijo. Mi única preocupación es que él esté bien. ¡Más adelante se verá..! También tengo que informarme bien sobre las vacunas que debe tener para viajar afuera del país y su bienestar. Siendo tan chiquitito es lo único que importa. Además, tampoco quiero sentirme tan sola allá. Eso creo que con el tiempo se verá. Hoy el único que manda sobre mi vida, se llama Salvador. Hoy sus tiempos son los míos… Estoy tranquila y bien; el tiempo dirá y todo lo que yo haga es por el bebé. Ojalá pueda llegar a construir la familia que siempre soñé pero deberá ser a base de respeto y felicidad. De mi parte sé que no le va a faltar amor ni felicidad. Porque hoy me doy cuenta que no sabía nada de amor hasta que conocí a Salvador. El me enseñó lo que es el amor. Salvador y yo somos el dúo dinámico del amor”, finalizó.

¡Mirá la producción navideña de Vicky Xipolitakis y su hijo, Salvador Uriel!