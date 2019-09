La versión de Cachorro López, el tercer autor de Color esperanza, en medio de la polémica entre Coti Sorokin y Diego Torres

En medio de las repercusiones que generó el sorpresivo cruce del cantautor Coti Sorokin contra Diego Torres en Instagram (tras ver una entrevista que el artista dio en el diario español La Vanguardia hablando del tema Color Esperanza “olvidando” mencionarlo como compositor), Cachorro López -el tercer autor del tema- se metió en la polémica.

"La verdad no lastima a nadie. La música la hicimos Coti y yo. Y la letra la hizo Coti en un 95%. En un momento el tema tenía una estrofa menos y cuando le agregamos una estrofa, Diego metió un par de líneas simplemente", expresó el productor musical, en diálogo con La inmensa minoría, el ciclo radial que conduce Reynaldo Sietecase por Radio Con Vos.

"Me inclino por decir que Coti tiene razón en lo que dice. Pero de ninguna manera el tema hubiera sido lo que fue si no fuera por Diego y la manera en la que él la cantó y todo lo que le agregó. Es algo que tendríamos que estar festejando, no discutiendo", agregó.

Además, el entrevistado dio detalles de quién cobraba los derechos por el hit: "Se suele convenir cuando se está buscando repertorio; a veces hay intérpretes que firman los temas cuando los hacen, hay todo tipo de cosas. Inclusive en una época en Miami, los productores firmaban temas que no eran de ellos. Yo tengo una cuarta parte, Diego tiene un 20%, y Coti tiene otro pedazo, así es como está repartido el tema".

"En este caso, (Diego Torres) escribió un par de líneas de letra. Esto es algo habitual y no debiera ser tan dramático. La imagen que tiene la gente es que el cantante es el que está diciendo estas palabras todo el tiempo, eso es un poco irreal. A veces sí, a veces no, a veces a medias", continuó.

Por último, Cachorro habló del vínculo que mantuvo con ambos ídolos: "En su momento tuve mucha cercanía con Diego, trabajamos mucho juntos y tuvimos una relación humana. Con Coti también trabajamos mucho tiempo. Ahora la verdad es que ya no me veo con ninguno de los dos. Pero tengo un buen recuerdo, fue una relación que dejó muchas cosas buenas con ambos". Por último, López admitió que le daba "lástima y pena" toda la polémica que se generó en los últimos días alrededor de una canción "tan importante y que le gustó tanto a tanta gente".