Verónica Ojeda y la preocupante versión de que su madre denunciaría a Maradona por violencia contra Dieguito: "No sé por qué inventan"

En los últimos días, Diego Maradona y Verónica Ojeda fueron protagonistas de preocupantes versiones en México, donde viven junto a Dieguito Fernando.

Todo comenzó cuando Rufina Salazar, mamá de Verónica, sufrió una descompensación al visitar a su hija y Luis Ventura aseguró que se la mujer debió ser internada tras protagonizar una fuerte discusión con Maradona.

Luego, el periodista Lío Pecoraro lanzó otra grave información en Twitter: “Denunciarán a Diego Maradona por maltratos a su hijo Dieguito Fernando. Su suegra es la principal interesada”.

Ante esta versión, Verónica le envió un mensaje de audio a Tomás Dente y rompió el silencio en Nosotros a la mañana para aclarar la situación.

“Primero, me río de todas esta cosas que se dicen. No paran de decir cosas que no son ciertas. Acá estoy con mi mamá y con Dieguito, estamos todos. Toda la familia está tranquila. No sé por qué inventan tantas cosas”, aseguró Ojeda.

Y se refirió a la salud de su madre: “Sí le subió la presión el otro día a mi mamá pero porque ella es hipertensa y le sube la presión siempre. Se tiene que cuidar pero nada más”.

Verónica habló de la relación actual con Maradona, con quien se rumorea que están reconciliados: “Con Diego estoy bien, tenemos una excelente relación. Con Diego fuimos a buscar a Dieguito a la escuela; hoy es el Día del Maestro acá así que Dieguito no tuvo escuela. Estamos en la pileta, tranquilos”.

Sobre el final, volvió a desmentir que existiera violencia y un problema familiar: “Me da bronca porque están hablando de Dieguito cosas que no son ciertas. Los adultos nos podemos defender pero Dieguito no”.