Verónica Ojeda insiste en no dejar que Dalma y Gianinna vean a su hijo: "El amor de hermanos es todos los días"

Luego de dejar en claro que no quiere que Dieguito Fernando (su hijo de 9 años, fruto de su relación con Diego Maradona) no vea a sus hermanas, Verónica Ojeda fue consultada por sus palabras y sin dudarlo, mantuvo su tajante postura.

“Yo no tengo relación con Dalma y Gianinna, y no quiero tenerla. Y tampoco quiero que la tenga mi hijo, a no ser que sea lo que él quiera cuando cumpla 18 años. Yo no quiero que Dieguito sufra ni que sienta las cosas que siento yo”, comenzó diciendo Ojeda, sin vueltas, en una nota que dio para A la tarde.

“Estoy cansada. El amor de hermanos es todos los días, no es solamente por teléfono una sola vez o cada tanto. No es así. Y lo digo por todos los hermanos, no por una sola persona”, agregó, visiblemente enojada.

"Estoy cansada. El amor de hermanos es todos los días, no es solamente por teléfono una sola vez o cada tanto". G-plus

“Ellos son adultos y cada uno tiene hijos. ¿Sabés el amor que tiene mi hijo? Tiene el amor de sus abuelos, primos, tíos, de Mario (Baudy, su novio), de amigos, el mío”, cerró Verónica, dejando en claro que su pequeña no va a sentir la falta de cariño de sus hermanas.

Más sobre este tema Verónica Ojeda, lapidaria con Gianinna Maradona: "Que no se meta con Dieguito ni con Mario"

FUERTES POSTEOS DE GIANINNA MARADONA CONTRA EL NOVIO DE VERÓNICA OJEDA

"Basta de dejar que se hable al pedo de mi persona. Basta, capo. Te metiste en un terreno que NO", fustigó la hija menor de Claudia Villafañe contra el abogado Dieguito Fernando Maradona y pareja de Verónica Ojeda.

"Siempre vas a ser lo que hacés, más que lo que decís", completó Gianinna al poner en evidencia las llamadas perdidas y los mensajes a Verónica para comunicarse con su hermanito.

De fondo, la ex de Daniel Osvaldo también había publicado la captura de un mensaje que le había enviado a Baudry el domingo 13 de febrero, el día del cumpleaños de Dieguito: "Disculpame que te escriba a vos, pero me di cuenta de que tu novia me tiene bloqueada. Lejos de querer hablar o saber de ella quiero hablar con mi hermano por su cumpleaños. ¿Podrías facilitarme el contacto? Te agradezco desde ya". Pero según, se puede ver en la imagen que posteó Gianinna Maradona, jamás obtuvo respuesta de parte de Mario Baudry a su pedido.