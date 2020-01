Ventura develó el primer conflicto que quebró su relación con Rial: "Me dijo que si seguía con Fort, me iba de Intrusos"

La percepción del paso del tiempo puede ser algo traicionera al analizar la pelea entre Luis Ventura (64) y Jorge Rial (58), ya que hace ya seis años que no aparecen juntos en televisión y aún no se sientan a limar las asperezas. El festejo por las 20 temporadas de Intrusos parecía ser la excusa perfecta para que quienes formaron una formidable dupla en las tardes de América se reencuentren y hagan las paces, pero no va a suceder.

“Yo no puedo volver a un lugar del cual me despidieron. ¿Entienden? A mí el que me echó fue Rial. Bueno, en realidad nunca me echó, me dio una licencia y después me enteré por boca de él, por los medios, que me había despedido. Pero nunca me dijo en la cara que me echaba. Si ahora me llama Jorge, tendré cosas que decirle.”, había afirmado Ventura ante la consulta de Ciudad. En la misma línea, el presidente de Aptra se explayó ante Los Ángeles de la Mañana sobre los ribetes desconocidos del fuerte enfrentamiento personal: “Hay una sola persona que puede cambiar la situación de mi relación con Intrusos y es Rial. El que me echó fue Rial y no me puede invitar un productor o un jerárquico”.

"El problema fue Fort, se enteró que hice un gran contrato y supongo que le debe de haber molestado” G-plus

Luego, Ventura precisó con picardía: “El verdadero dueño de la marca Intrusos es el canal”. Cansado de las invitaciones televisivas de Rial que nunca se concretan de forma personal, Luis explicó: “Está todo bien. Le pesqué cómo es su juego y lo juego, pero también es cierto que no me voy a callar”.

“Jorge me dio una licencia en un camarín, en un mano a mano los dos. Me dijo ‘yo te quiero proteger, tomate una licencia’. 24 horas después dijo al aire que me había despedido. Entonces, el despido fue al aire, no en persona. Eso nunca se aclaró”, detalló sobre su salida tras sus escandalosas declaraciones sobre el romance extramatrimonial con Fabiana Liuzzi.

Al final, Luis Ventura recordó que el conductor había logrado que no continúe en radio La Red y en el directorio de la Revista Paparazzi, y reveló cuál fue el primer cortocircuito que tuvo con Jorge Rial en 2011: “La primera vez me dijo que si seguía con Ricardo Fort no quería que siga en Intrusos. Me lo dijo, el problema fue Fort, se enteró que hice un gran contrato y supongo que le debe de haber molestado”.