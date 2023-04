Ulises Jaitt criticó a Lucas Benvenuto por atacar a su hermana Natacha: "Fue un golpe bajo"

En Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) estuvo como invitado Ulises Jaitt donde se refirió a la causa judicial por la muerte de su hermana Natacha Jaitt y terminó hablando de Lucas Benvenuto, el denunciante de Jey Mammon.

“Yo tuve un cruce con Lucas, lamentablemente. Yo estaba en otro canal y me acuerdo que en un momento leo un mensaje que me había mandado Jey, apenas explotó el tema, porque yo conté que Natacha no lo había mencionado en su investigación”, aseguró, en el ciclo de Carmen Barbieri.

“Él se lo tomó a mal e hizo unas historias golpeándome y me mandó un audio donde agredió a Natacha. Eso a mí no me gustó porque vos no te podés meter con alguien que no está para defenderse”, contó.

ULISES JAITT REVELÓ EL MENSAJE QUE LE MANDÓ LUCAS BENVENUTO CONTRA NATACHA

En ese momento Pampito explicó el contenido del mensaje que le envió el joven al hermano de la mediática. “Lo que dijo Lucas fue que Natacha, que si bien había hecho un montón de denuncias, estaba al tanto de las cosas que hacía Jey y que lo había protegido”, detalló.

“Dijo que Natacha estaba al tanto de la situación con Lucas. Eso primero es incomprobable y Natacha, si lo hubiera sabido, sabés cómo lo mandaba al frente”, completó Ulises, molesto.

“Es un golpe bajo decir algo de una persona que no está para defenderse. Lucas, producto de todo lo que le pasó, tiene conductas raras”, aseveró.