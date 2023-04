Ulises Bueno sorprendió con fuertes declaraciones al anunciar su retiro de la música: "Callate porque te callan"

Ulises Bueno tuvo que ser internado y actualmente está enfocado en mejorar su salud. El artista cursó una bronconeumopatía aguda con síndrome febril, disnea con baja saturación de oxígeno, por lo que requiere de oxígeno domiciliario, tratamiento al cual está sometido desde hace días.

En este contexto, el cantante confirmó que se retirará de los escenarios para priorizar su salud física, mental y cuidar a su familia. E hizo fuertes declaraciones, dando a entender que da un paso al costado por un factor externo, ¿amenazas?

"Mi cuerpo dice un montón de cosas, pero calla un montón de cosas también. Entonces, a calzón quitado, mi cuerpo me está diciendo 'callate porque te callan'. Parecido al Potro (por su hermano Rodrigo), digamos. Son cosas que las van a entender pocos, pero después las van a analizar muchos", sentenció en diálogo con Intrusos, declaración que llamó mucho la atención.

ULISES BUENO HABLÓ DE LA PRESIÓN QUE SIGNIFICA SUBIRSE A UN ESCENARIO

Antes de cerrar, remarcó que ya no puede soportar la presión y la ansiedad que le produce dar un show ante miles de personas.

"Va a hablar un montón de gente y para los que no tienen conocimiento o los que lo tienen y se hacen los que no conocen del tema: es una presión muy difícil estar arriba de un escenario".

"De los grandes artistas que hay en Argentina, ninguno de ellos vive en el país... Los que no están muertos, enfermos o la pasan mal. Entonces, tomar esta decisión, es decir 'loco, quiero vivir, tengo que dejar de ser artista porque no hay un respeto, somos una herramienta para convocar multitudes y venderle verdura podrida a la gente, después te descartan como el mono cuando estás jugando al truco, no sirve", sentenció, seguro de su decisión.