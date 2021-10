Tucu López pasó un mal momento con Sabrina Rojas por su fobia a los botones: "El otro día ella los tenía en un buzo y no la podía abrazar"

Viviendo un romance súper apasionado con Sabrina Rojas, Tucu López reveló que por su aversión a los botones vivió un momento de gran incomodidad con la actriz al advertirlos que tenía puesto un buzo con botones en su hombro.

"No es una fobia, es una aversión, me dan asco los botones de plástico. Los tengo y los puedo usar cuando la situación amerita o cuando tengo que ir a un evento. Pero igual, me da asco, me incomoda. Ella (la notera) ahora no tiene nada, pero si tuviera, me incomodaría y estaría pendiente", comenzó explicando el actor de Sex, en Implacables.

Atento a su relato, la panelista de El Nueve le preguntó: "¿Le decís a Sabrina que no se ponga nada con botones? ¿Se lo sugerís?".

"El otro día ELLA tenía un buzo con unos botones en el hombro, que no se había dado cuenta.Y le dije 'no te puedo abrazar porque tenés los botones esos del mal ahí'". G-plus

Y Tucu López contó un episodio con su pareja en el que no la pasó bien: "No se lo sugiero. Cuando nos conocimos le conté todo mi problemita, pero ella se copa. El otro día tenía un buzo con unos botones en el hombro, que no se había dado cuenta. Y yo no la llevaba abrazada. La llevaba de la manito".

"Entonces, la agarré y le dije 'no te puedo abrazar porque tenés los botones esos del mal ahí'. Igual, lo vivo de manera divertida porque es mi manera de salir por el costado de la situación", contó el actor y locutor, poniéndole humor a su fuerte rechazo a los botones.