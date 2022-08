Trish, la joven platense que se quebró al contar su historia en Canta Conmigo Ahora: "Se puede"

El talento de Trinidad Antonella Potes supera a su corta edad y por eso la joven, de solo 20 años, la rompió este martes en Canta Conmigo Ahora y por eso desbancó a los dos de los participantes que se habían ubicado en los tres primeros puestos este lunes.

La joven llegó de La Plata al certamen que conduce Marcelo Tinelli y contó que está tratando de terminar el secundario, que dejó un poco de lado por su pasión por el canto, algo que quedó muy en evidencia cuando interpretó una versión magistral de Mary Poppins y el deshollinador.

Trish contó al salir al escenario que “no importa lo de afuera, importa lo que uno es por dentro”, en referencia a los años de bullying que tuvo que soportar durante años por parte de aquellos que criticaban su cuerpo.

Al terminar su performance, la cantante reveló que “le costó muchísimo, pero acá estoy, y quiero transmitir que se puede siempre que uno quiera y lo desee”, para luego abrazar a Marcelo, emocionada hasta las lágrimas por su logro.

TRISH, UN EJEMPLO DE SUPERACIÓN QUE SORPRENDIÓ A LOS JURADOS DE CANTA CONMIGO AHORA

“Mi mayor frustración en la vida fue no animarme a mostrarme por bullying, porque era gorda y muy petisa me decían que ‘nunca iba a llegar a ningún lado’. En un programa me puse a llorar y no me salió la voz porque mi cabeza misma había creído que yo no podía ni servía para nada”, le contó a la producción del ciclo.

Sin embargo, la vida de Trish cambió cuando vio a un cantante y a un guitarrista hacer una performance en una plaza. “Estaba vestida de entrecasa y no me había maquillado, pero cuando empecé a cantar, la gente se acercaba y me veían con felicidad, y eso me llenó el alma y me hizo sentir linda pero no por fuera sino linda persona”, contó.

“Sentí que convertí mí tristeza en música, no me importó como me veían, solo me importaba que quien me escuche, y disfrute. Y eso me hizo feliz, muy feliz”, agregó.

TRISH CONTÓ EL DURO TRACE QUE DEBIÓ ATRAVESAR PARA LLEGAR A DEMOSTRAR SU TALENTO EN LA MÚSICA

Como buen ejemplo de superación, el camino de Trish no fue fácil debido al duro trabajo que debió realizar para dejar atrás sus limitaciones, e incluso sus ganas de nos seguir viviendo. “Hace tres años sentía que la vida no tenía sentido, no quería seguir viviendo y necesitaba desaparecer. Después de eso intenté no estar más en este mundo pero por alguna razón no me salió”, reveló.

“En ese momento empecé tratamiento con profesionales gracias a mí familia que, aunque yo no quería, me acompañaba. Me internaron en una clínica de rehabilitación, y ahí lo único que tenía era mí ukelele. Solo sabía 4 acordes, pero empecé a cantar cuando podía, y salía al patio y había gente con otros problemas que se acercaba y sonreía, y les gustaba mí música y bailaban”, agregó.

“Empecé a componer canciones y de a poco fui ayudándome, y a los demás, a qué por lo menos sonrieran al menos una vez al día hasta que salí al cabo de un mes, y de a poco empecé a sentir que la música me ayudaba a canalizar cuando lloraba o cuando estaba feliz. Hoy en día cantar me hace poder expresar todos mis sentimientos, hoy en día quiero vivir”, concluyó.

Trish obtuvo un puntaje de 96 y quedó segunda en la clasificación, pero debió medirse con otra de los finalistas de la semana y entonces quedó eliminada, aunque para ella eso fue secundario. “Yo vine acá porque me daba miedo mostrarme en la pantalla. Y hoy quiero decirles a todos que se muestren, porque es hermoso esta acá”, dijo al despedirse.