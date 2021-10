Tremendo reclamo de Mica Vázquez a Fernando Gago al recordar su noviazgo: "El nombre de su segundo hijo con Dulko es el que habíamos hablado"

La misma semana que Cinthia Fernández anunció el escandaloso divorcio de Gisela Dulko y Fernando Gago, Mica Vázquez fue a Pasapalabra y habló sin filtro y súper chicanera de su pasado romance con quien fue futbolista de Boca.

Todo comenzó por una inesperada imagen que salió en pantalla de Gago y Dulko, en la que la actriz tenía que asociar ambos nombres para adivinar una pista musical.

Sin poder creer la tremenda coincidencia, Mica Vázquez reaccionó: "Chicos, ¿me pusieron la foto de mi exnovio por algo? No, todo bien. Yo me separé y a los 6 meses se casó con ella, pero bárbaro".

"Me separé cuando tenía 22 años. Igual tengo algo para decirle. ¡Fer, el nombre del segundo hijo es el que habíamos hablado!". G-plus

Con un humor muy picante, la actriz miró a cámara y le habló a su ex, Gago: "Me separé cuando tenía 22 años. Igual tengo algo para decirle. ¡Fer, el nombre del segundo hijo es el que habíamos hablado! No, es todo un chiste. No hablo hace bastante, pero te juro que tengo la mejor".

Lejos del exfutbolista desde el 2009, Mica Vázquez formó su familia junto a Gerónimo Klein, con quien se convirtió en madre el 31 de diciembre de 2020, con el nacimiento de Baltazar.