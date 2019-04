Es uno de los momentos televisivos más recordados de la Argentina. Ocurrió en la mesa de Mirtha Legrand en el año 2003, cuando la diva recibió en su famosa mesa a Flavia Palmiero. En medio del programa, la Chiqui notó una llamativa sortija en la mano de la actriz y se despachó con una de sus clásicas frases. “¿Ese anillo se gana con honra?”, le preguntó a la exnovia del empresario Franco Macri y dejó a todos estupefactos.

En el primer programa de 2016, Mirtha recordó aquel momento histórico. “Se lo dije y le cayó tan mal. Yo se lo dije en broma, desde chica que escucho eso. Cuando tenés algo más o menos valioso... ¿lo ganaste con honra?”, reveló la conductora, trece años después del hito televisivo. Y, en su último envío, volvió con todo.

"Es un chiste que hago y una vez una actriz se enojó muchísimo cuando se lo dije. La que se enoja es porque no es con honra, jajaja. Esa es la que se enoja". G-plus

“¡Qué anillo bonito! ¿Con honra esto? Jajaja”, bromeó Legrand, al ver el accesorio que llevaba Andrea Politti. “Si, me sobra honra. Otra cosa no me sobra”, se rió la conductora de Corte y confección. “Es un chiste que hago y una vez una actriz se enojó muchísimo cuando se lo dije”, comenzó Mirtha.

“¿Qué actriz fue?”, quiso saber el economista Mariano Gorodisch, también invitado a la mesa. Y la Chiqui disparó una tremenda frase. “La que se enoja es porque no es con honra, jajaja. Esa es la que se enoja”, cerró el tema muy filosa.

