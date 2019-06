La conductora lanzó en vivo un inesperado comentario, que lejos de ruborizarla, hizo que ambas no puedan contener la risa.

Con el humor y la espontaneidad que la caracteriza, Vero Lozano (49) sorprendió a Soledad Pastorutti (38) con un tremendo exabrupto en plena nota en Cortá por Lozano. ¿El contexto? La cantante estaba explicando cómo fue, siendo de la pequeña localidad de Arequito, transitar la adolescencia hasta hacerse mujer expuesta en los medios y cómo fue la transición de dejar de usar el poncho como indumentaria exclusiva para mostrarse más sexy en sus notas y recitales.

"Un dato que no es menor es el ser de un pueblo. Cualquier titular es mucho más fuerte para alguien que vive en un pueblo que para alguien que está en la ciudad y no le importa nada. A lo mejor acá no sabés quién vive al lado. Pero en el pueblo, cualquier cosa que se diga (es más fuerte)... En ese momento era 'la Sole sin poncho', por ejemplo", expresó Pastorutti, sin imaginar la devolución sin filtro de la conductora, que haría tentar a ambas.

"Claro, era como decir 'la Sole en conch...'. Los dos con ch", dijo Vero, con contundencia. Y la cantante, agregó entre risas: "Lo dijiste vos. Yo hablo mucho como vos pero en la tele me cuido".

