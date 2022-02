El tremendo desafío de Luisa Albinoni con Paulo Kablan en MasterChef: "Calmate, viejo"

En una nueva gala de MasterChef Celebrity 3, Santiago del Moro reveló que el desafío de la noche consistía en hacer parejas de equipos para adquirir los ingredientes para sus platos con uno de los participantes con los ojos vendados. Y en el caso de Paulo Kablan y Luisa Albinoni ¡fue una locura total!

La actriz fue la encargada de dar las indicaciones en el mercado para que el periodista alcance sus productos con los que, más tarde, intentarían deleitar los paladares de Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular. Sin embargo, la adrenalina, los nervios y el poco tiempo le jugaron una mala pasada a la dupla.

“Pero, viejo, la p… madre. Cuidado, papá. No podés arrasar así. Tirás todo a la miércoles, pero viejo ¡calmate un poco! Me vuelvo loca con este viejo. ¡Ahora, cuando salgamos, nos van a pasar la cuenta de todo lo que rompimos!”, lanzó Albinoni.

Más sobre este tema Paulo Kablan se quebró al recordar a su mamá en MasterChef Celebrity: "Era maestra y cocinaba de noche para completar el sueldo"

“No me gusta que me grités ‘viejo, calmate’. ¡Qué desastre hicimos!”, cerró Kablan quien –pese al gran momento de tensión que se vivió en el piso- se sintió orgulloso del resultado final con su compañera.

¡Qué momento!