Tremendo desafío de Gran Hermano a Julieta para que pueda hacer una pool party en su cumpleaños: "Tenés que hacer una coreografía y que la bailen Alfa y Ariel"

Con la idea de festejar su cumpleaños con sus compañeros de Gran Hermano, Julieta le propuso a la producción organizar una pool party. Y si bien accedieron a su pedido, la joven deberá llevar a cabo una difícil misión.

Tras ser llamada al confesionario, Gran Hermano la sorprendió con una complicada propuesta: "Hablemos un poco de lo de ayer. Me pediste algo, una fiesta en la pileta por tu cumpleaños, una pool party. Estuve pensando y estoy dispuesto a brindarte un festejo, pero las cosas nunca son tan fáciles", se lo escuchó decir.

"Tengo una misión secreta para proponerte. Sé que bailás bien y que te gusta dar pasos y clases. El desafío es que Walter y Ariel realicen juntos una coreografía marcada por vos", agregó, teniendo en cuenta que los participantes se llevan mal y ya protagonizaron varios cruces fuertísimos.

Además, puso sus condiciones y le dejó en claro a la joven que tiene tiempo de realizar este desafío hasta el domingo al mediodía: "Tiene que ser un secreto entre vos y yo. No hace falta que estén ellos dos solos podés agregar más gente", cerró. Y Julieta aceptó.

¿Lo logrará?

SANTIAGO DEL MORO CUESTIONÓ UNA FRASE QUE DIJO ARIEL EN GRAN HERMANO

Luego de que Nacho decidiera no salvar a Ariel de la placa de nominados en Gran Hermano -después de haberse convertido en el líder de la semana- el participante lanzó una frase que no pasó desapercibida para Santiago del Moro y el conductor se lo hizo saber.

“Me esperaba que Nacho no me salve, pero no hay ningún problema. Tranqui, Santi. Me lo esperaba y me encanta que sea así porque me gusta que salve a la que pienso que va a salvar”, comenzó diciendo. A lo que Del Moro reaccionó, firme: “Igual, es una decisión de Nacho, pero no me digas que te encanta que no te salve. Vos tranquilo, jugá como juegan todos tus compañeros, no te sientas ni más ni menos que el resto”.

“Santi, me estoy acostumbrando cada vez más a que mi líder sea el público y la gente. Y voy por ahí. Yo tengo esa cosa que capaz parezco víctima, pero no. Desde que entré, casi sabía que iba a ser así”, respondió Ariel.

Pero una vez más, el presentador dijo lo suyo: “No, pero me shockea que no te salvan y me digas que te encanta porque si no es muy fuerte para mí escucharte decir eso, es medio de pegarte, de autoflagelarte y castigarte demasiado”.

Por último, uno de los últimos hermanitos en ingresar al reality de Telefe cerró: “Tengo ese humor medio raro. Pero quédate tranquilo que es mi forma de ser. Es genuino lo que digo. De a poco me voy ganando el corazón de algunos, o no, pero yo quiero ganarme el corazón de la gente y voy por ahí”.