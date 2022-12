Tremendo dato desconocido sobre La Tora y Nacho de Gran Hermano 2022: "Tuvieron relaciones y no se vio"

En un nuevo debate sobre los participantes de Gran Hermano 2022 que se desató en Intrusos donde Mariano Berón y Jéssica “Osito” Gómez –ambos fueron participantes del reality en ediciones anteriores- estuvieron presentes, uno de los exhermanitos sorprendió con su fuerte información al aire.

“Hay muchas cosas que pasan en Gran Hermano… muchísimas. Hay muchas cosas que se tapan en el programa”, comenzó diciendo Mariano, misterioso, en el ciclo de América, dejando en claro que no todo lo que pasa en la casa se ve en pantalla.

“De hecho, hubo declaraciones de La Tora sobre que tuvo relaciones sexuales en la casa y eso no salió a la luz”, agregó, sobre la hermanita que ya quedó eliminada y que había protagonizado un momento a pura pasión en el ciclo con Nacho.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: revelaron cuánto cobran los participantes y se armó polémica por el monto

“¿Con quién tuvo relaciones? ¿Con Nacho?”, fue la pregunta obligada del panel. A lo que el invitado sólo se limitó a hacer un gesto con la cara en señal de que estaban en lo cierto, pero que no quería ser él quien lo confirme.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: Martina hizo repudiables declaraciones contra Flor de la Ve

TREMENDA PELEA, CON INSULTOS INCLUIDOS, DE ALFA CON ALEXIS EN GRAN HERMANO

Una vez más, los participantes de Gran Hermano debieron someterse a una difícil prueba semanal con el objetivo de ganar un buen presupuesto para la comida de todos. Sin embargo, en esta oportunidad, el desafío terminó con un escandaloso cruce entre Alfa y Alexis -más conocido como Conejo- en la casa.

Todo comenzó cuando Alfa se cayó de la cama donde varios de sus compañeros y él debieron permanecer por un determinado tiempo, al mismo que en otro cuarto, había otro grupo de concursantes en la misma situación.

Ante esto, tanto Alexis como Romina decidieron dar por finalizada la tarea que fue propuesta y eso molestó: “Se bajó el Conejo y me bajé yo, y después todos”, lanzó la diputada, despertando la furia de los hermanitos.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: Daniela estalló en llanto porque Alfa le pegó en la cola con una ojota

“No me boludeen tampoco. A mí me tiraron (de la cama), vamos a decir a verdad”, se defendió Alfa en pleno cruce fuertísimo con Alexis, quien tampoco se cayó y pegó un grito ante las cámaras: “¡Pará! La con… de tu hermana. ¡Me chup… la pij…!”, lanzó, sin filtro.