La panelista disparó una frase polémica sobre el romance de Fernández y el actor, quien no se lo tomó nada bien.

Fede Bal brindó un móvil en vivo a Los Ángeles de la Mañana en el que, finalmente, confirmó su participación en el Súper Bailando junto a Lourdes Sánchez, también panelista del ciclo de Ángel de Brito en eltrece.

Mientras la pareja de participantes contaba que ensayarían esa misma tarde el ritmo de disco, Fede le comentó a su parenaire: “Yo quiero salsa o reggaetón. Quiero ver cómo bailo con vos, quiero ver qué nos pasa, qué nos pasa cuando bailamos”. Al escucharlo, el resto de las panelistas bromeó con que era “muy fuerte” escucharlo decir que quería ver qué le pasaba con Lourdes, generando las risas de todos.

Pero un comentario mordaz de Cinthia Fernández puso (muy) serio a Fede: “No está muy lejos, ya se llevó a una primera dama en algún momento ¿por qué no ir por la otra? A los hechos me remito”, aseguró, haciendo referencia a que Lourdes es la mujer del Chato Prada y a la relación de Bal con Laurita Fernández, exnovia de Fede Hoppe. ¡Tremendo!

Lourdes no pudo evitar hacer una mueca de sorpresa ante la frase de su compañera mientras Fede permanecía con cara de pocos amigos en el móvil: “No sé cuál es la pregunta”, fue su tajante respuesta.

Entonces, Ángel le dijo con humor: “Es solo una maldad de Cinthia. Igual, sabés que va a rondar todo ese tema”. "Entonces, sigamos. Es un comentario con un poco de maldad, pero sigamos, todo bien”, reiteró Fede.

Lejos de retractarse, Cinthia ironizó sobre la reacción del invitado: “Ay, me ignora, no tiene humor”. Pero Fede tampoco dio marcha atrás e insistió con que el comentario no le había gustado: “Si es una maldad, como dijeron todos, sigamos”, cerró, dando por finalizado el momento tenso al aire.